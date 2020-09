Savona, tutto pronto per l'inaugurazione del ristrutturato Brandale

Il nuovo manufatto, frutto di un'attenta progettazione affidata dall'amministrazione comunale alla società IRE S.p.a., che ha lavorato sotto la supervisione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, è stato concepito per essere "leggero" e contenere al minimo l'ingombro all'interno dell'atrio, in modo da potersi inserire armoniosamente nel contesto monumentale del palazzo nel rispetto delle proporzioni spaziali ed in particolare del rapporto tra i volumi dei portoni e lo spazio esistente.