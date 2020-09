Alassio, lutto per l'ex insegnante di inglese deceduto sotto un treno

Si era creato un folto gruppo di ex allievi (classi 1961/62) del Liceo Don Bosco di Alassio per festeggiare il 40° anno di maturità conseguita nell'Istituto con la partecipazione del professore di inglese Secondo Bartolomeo, quando si è sparsa, raggiungendo in ogni parte d'Italia dove essi si trovano, la ferale notizia della morte dell'insegnante perito in una orribile disgrazia sotto un treno di pendolari del lavoro e di studio presso il passaggio a livello di via Vespucci ad Alassio.

La perdita del docente di inglese ha lasciato tutti increduli per la sua personalità comunicativa, per la simpatia e per la sua forte fede religiosa praticata con molta riservatezza. Secondo Bartolomeo ultimamente trascorreva un periodo di dramma famigliare, essendo la moglie gravemente ammalata. Ora i suoi allievi gli daranno il triste addio, scuotendo la testa, increduli per quanto è avvenuto.