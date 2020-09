Vaccarezza (Cambiamo): "Stop a polemiche strumentali ed inutili, lavorare insieme per il bene di questa provincia"

"Il mio desiderio è che questa immagine possa chiudere per sempre ogni polemica strumentale ed inutile, ogni speculazione, ogni cattiveria gratuita e distruttiva. Quella di oggi è stata una proficua occasione per incontrarci e parlare di futuro, di territorio, di sinergie e collaborazione. Questo è quello che le persone vogliono da noi, ossia lavorare insieme per il bene di questa provincia e questo che le persone da noi avranno". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".

Nella foto insieme a lui presenti il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e Alessandro Bozzano, neo consigliere regionale di "Cambiamo".