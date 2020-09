Coronavirus, rialzo dei nuovi positivi (+97). Calano ancora gli ospedalizzati (-7) ma aumentano le terapie intensive (+2)

Dopo un giorno che ha visto segnare il calo dei nuovi positivi, quest’oggi in Liguria i numeri tornano a crescere per quanto riguarda i casi emersi nelle ultime ventiquattr'ore. Sono infatti 97 nella nostra regione, su 3.016 tamponi effettuati.

Nell'imperiese (Asl 1) sono 11, di cui 6 da contatti di caso e 5 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 2, un contatto di caso e uno da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 57 di cui: 2 da accesso in ospedale, 30 da contatto di caso confermato e 25 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 27 di cui 7 da contatto di caso confermato e 20 da attività di screening.

Da segnalare i decessi di una donna di 107 anni mancata presso l'ospedale di Sarzana, e di un uomo, anch'egli venuto a mancare nel nosocomio sarzanese, di 75 anni.

Totale tamponi effettuati: 300.696 (+3.016)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.041 (+97)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.758 (+6)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.283 (+91)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.078 (+49)

Casi per provincia di residenza

Imperia 178 (+7)

Savona 196 (+1)

Genova 1.268 (+34)

La Spezia 1.105 (-2)

Residenti fuori regione o estero 101 (+1)

Altro o in fase di verifica 230 (+8)

Totale 3.078 (+53)

Ospedalizzati: 155 (-7) | (19 in terapia intensiva)

Asl 1 - 9 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 24 (+1) | 9 in terapia intensiva

Galliera - 30 (-2) | uno in terapia intensiva)

Gaslini - 8 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 6 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 6 | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 65 (-6) | 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.582 (+18)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.364 (+46)

Deceduti: 1.599 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 297 (+13)

Asl 2 - 227 (-14)

Asl 3 - 649 (-46)

Asl 4 - 159 (+3)

Asl 5 - 719 (-4)

Totale 2.051 (-52)