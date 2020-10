Il maltempo si abbatte sulla nostra provincia: a Savona un albero crolla nei pressi della via Aurelia (FOTO)

Mattina di maltempo nel savonese con numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutto il nostro comprensorio.

A Savona un albero si è abbattuto a lato della via Aurelia: disagi al traffico, sul posto presente anche la polizia locale. Un'altra pianta è crollata in via Stalingrado, abbattendosi contro un muraglione adiacente al marciapiede: sul posto polizia locale e protezione civile, fortunatamente non si segnalano persone ferite.

A Borghetto Santo Spirito si è invece verificato il crollo di un camino nel centro del paese.

Ad Albenga le piogge torrenziali hanno causato il crollo di un argine del rio Fasceo (leggi QUI).