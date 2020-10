Riccardo Benetti lascia il movimento "Ora Rispetto per Tutti gli Animali"

"Rassegno oggi ufficialmente le mie dimissioni dal movimento 'Ora Rispetto per Tutti gli Animali'". Cosi commenta in una nota Riccardo Benetti, candidato alle ultime elezioni regionali.

"La decisione è irrevocabile ed è frutto di sopraggiunti problemi dovuti ad un infortunio sul lavoro che mi ha lasciato debilitato. La convalescente sarà un po' lunga, pertanto non mi sento al 100% per sostenere un impegno così importante che nel tempo a venire riprenderò, appena sarò in forma, perché l'amore per loro è unico, nessuno potrà mai dire il contrario".