Referendum giustizia, Rifondazione Comunista Liguria: “Ha vinto il popolo della Costituzione”

“Ha vinto il popolo della Costituzione”. Lo dichiara Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista Liguria, commentando l’esito del referendum.

“Viva l’Italia antifascista che, con uno straordinaria partecipazione popolare, ancora una volta ha salvato la Costituzione nata dalla Resistenza”,afferma Ricciardi in una nota.

Siamo di fronte al fallimento di Giorgia Meloni e degli eredi di Giorgio Almirante, Licio Gelli e Silvio Berlusconi”.

Tanti giovani hanno contribuito a questa vittoria, dopo aver contestato la complicità del governo italiano al genocidio del popolo palestinese riempiendo tantissime piazze italiane.

“Il risultato importante – conclude – dimostra che l’attuazione della Costituzione e l'importanza dei temi sono la base su cui costruire un fronte unitario capace di sconfiggere la destra alle prossime elezioni politiche”.