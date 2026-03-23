Referendum giustizia, M5S: "Un grande giorno per tutti noi, segnale politico chiaro"

“Oggi è un grande giorno per tutti noi: i cittadini hanno difeso la Costituzione esprimendo un chiaro e inequivocabile NO alla più squilibrata delle riforme, voluta da una destra che ha tentato di piegare le regole democratiche a interessi di parte. Il risultato di oggi è una risposta netta a chi ha cercato di dividere il Paese e indebolire i principi di uguaglianza e giustizia sanciti dalla nostra Carta. Ha vinto l’articolo 3 della Costituzione. Grazie a tutte le cittadine e a tutti i cittadini per la grandissima partecipazione democratica. Come Movimento 5 Stelle della Liguria, vogliamo ringraziare chi ci ha creduto e ha lavorato pancia a terra per arrivare a questo risultato: attivisti, portavoce, coordinatori e volontari tra gazebo, affissioni e seggi, dove non è mancato il prezioso contributo dei rappresentanti di lista. Tra questi, grazie anche ai tanti elettori fuori sede che si sono rivolti a noi per esercitare il loro diritto al voto. Siamo orgogliosi della nostra comunità, che ancora una volta ha dimostrato impegno, coerenza e determinazione nella difesa dei principi fondamentali della nostra democrazia”. Lo dichiarano i portavoce del M5S ligure.

“Nella nostra regione - aggiunge il senatore M5S Luca Pirondini con il capogruppo del M5S Liguria Stefano Giordano e il capogruppo comunale del M5S Genova Marco Mes - il risultato assume un valore ancora più significativo: il NO si è attestato al 57% a livello regionale, con un dato particolarmente rilevante a Genova, dove ha superato il 61%. Crediamo sia un segnale politico chiaro che non solo conferma una diffusa contrarietà dei cittadini a una riforma percepita come sbagliata e divisiva, ma getta anche le basi per una nuova stagione politica”.