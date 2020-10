Caso sospetto al Boselli Alberti di Savona, nessun positivo dopo i tamponi: si torna in classe

Nessuno degli studenti e degli insegnanti è risultato positivo ai tamponi che si sono svolti tramite il drive trough effettuato in viale Amburgo a Savona.

Lo scorso 1 ottobre una classe del terzo anno dell'Istituto Boselli Alberti era stata messa in quarantena a causa di un sospetto caso Covid. Ma dopo l'esito dei tamponi fatti giovedì pomeriggio, è stata scongiurato lo stop per le lezioni e la quarantena per 14 giorni.

Da domani studenti e insegnanti potranno riprendere le lezioni in presenza. Nei giorni scorsi erano proseguite grazie alla didattica a distanza.