Blackout ad Osiglia, Enel precisa: "Tecnici sul posto per rialimentare le ultime utenze"

In merito al blackout elettrico ad Osiglia causa maltempo, Enel Italia precisa in una nota: "L’interruzione del servizio è stata causata dalla caduta di piante ad alto fusto che hanno provocato guasti multipli sulla stessa linea. Inoltre, il forte vento ha provocato grossi danni ad una cabina".

"I tecnici di E-distribuzione, già nella giornata di domenica, erano sul posto per installare alcuni generatori e ripristinare il servizio nell’abitato. Alcune forniture sono risultate irraggiungibili e i tecnici sono al momento in zona per rialimentare le ultime utenze" conclude la nota.