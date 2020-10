Osiglia, frazioni e ponte Rai senza corrente elettrica da 4 giorni

Proseguono i disagi legati al maltempo in Val Bormida.

"E' il quarto giorno dopo l'evento meteorologico e ad Osiglia ci sono ancora frazioni, abitazioni e il ponte Rai senza energia elettrica in quanto non è stato effettuato un sopralluogo da parte di Enel Distribuzione per verificare come intervenire". Lo si legge sulla pagina Facebook del comune di Osiglia.

"Stesso problema per la rete Vodafone, il ripetitore è stato alimentato elettricamente ma la rete non è attiva. Con mezzi comunali e volontari abbiamo cercato di liberare le strade da alberi e pali abbattuti dal vento".

"Ieri sera è arrivato un gruppo elettrogeno ad Orticeti, troppo tardi per essere messo in funzione in serata, questa mattina dovrebbero sistemarlo provvisoriamente. Prima di collegare tutta la linea, così è stato garantito da Enel. Per quanto riguarda le linee telefoniche anche in questo caso ci stanno lavorando. Ieri sera si sono accorti che dovevano sostituire componenti per arrivare al 4G. Idem per la rete fissa. Capiamo che l'evento di venerdì sia stato straordinario, ma 4 giorni senza energia elettrica e telefonia non è concepibile. L'amministrazione è impegnata a 360 gradi, ma purtroppo visto l'entità degli eventi, le risposte non sono veloci" conclude la nota.