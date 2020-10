E-Distribuzione: controllo aereo delle linee elettriche in provincia di Savona

Per verificare lo stato dei propri impianti, in seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione - dà il via alle ispezioni aeree nella provincia di Savona. Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti con l'ausilio di telecamere, di particolari macchine fotografiche e di termocamere.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare nessun disagio alla clientela. L'obiettivo è, infatti, quello di migliorare sempre più la qualità del servizio offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire le cause di potenziali disservizi.

E-Distribuzione sarà impegnata in un’attenta osservazione della propria rete nei comuni di Giustenice, Magliolo, Bormida, Osiglia, Murialdo, Calizzano, Bardineto, Celle Ligure, Stella, Varazze, Dego, Alassio.