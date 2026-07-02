Finale Ligure, inaugurato lo Sportello di Prossimità dell’U.E.P.E.: "Un punto di riferimento per il territorio"

E' ufficialmente attivo, ogni lunedì dalle 8:30 alle 15:30, il nuovo Sportello di Prossimità dell’U.E.P.E., l’Ufficio Locale per l'Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia di Finale Ligure.

Lo scorso 29 giugno è stato infatti il giorno del taglio del nastro per il nuovo servizio, che sarà ospitato nei locali della Consulta del Volontariato di via Pertica (di fronte al municipio), che ha la finalità di rafforzare il collegamento tra istituzioni e cittadini, facilitando l'accesso ai servizi e promuovendo un rapporto più diretto con persone, famiglie, enti e realtà del territorio coinvolte nei percorsi di esecuzione penale esterna.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Angelo Berlangieri, l’assessore alle Politiche Sociali Luciana Di Mauro, la direttrice dell'U.E.P.E. di Savona, Irene Barengo, e Laura Bottero, direttrice dell’U.E.P.E. di Genova. Presenti anche rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria e altri componenti del Consiglio comunale di Finale Ligure, oltre agli esponenti della Consulta del Volontariato Finalese e delle diverse realtà associative operanti nel sociale sul territorio.

A partire da questo mese di luglio, i funzionari ministeriali dell'U.E.P.E. saranno a disposizione dei cittadini assieme a un assistente sociale, con l'obbiettivo di diventare un punto di riferimento e di ascolto per tutti coloro che avranno necessità di usufruire del servizio. L’U.E.P.E. svolge infatti un ruolo fondamentale nell'accompagnamento delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, favorendo percorsi di reinserimento sociale, responsabilizzazione individuale e riduzione del rischio di recidiva. L’attività dell'ufficio punta a coniugare sicurezza, legalità e inclusione, attraverso una collaborazione condivisa tra Amministrazione comunale, Ministero della Giustizia e Terzo Settore.

Dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Finale Ligure, Luciana Di Mauro: "Sono orgogliosa di avere qui, nella nostra Finale, questo ufficio di prossimità dell’U.E.P.E., perché è una possibilità grande sia per i professionisti, ma essenzialmente per le persone interessate. Questo spazio sarà un punto di riferimento per tutte le persone che sono interessate alla messa alla prova, che potranno avere un servizio più vicino in grado di garantire loro di essere seguiti nel migliore dei modi. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché tutto ciò potesse diventare realtà".

"Sono molto contenta e soddisfatta per la partecipazione importante all'inaugurazione, meglio di così non poteva andare - afferma la dott.ssa Irene Barengo, direttrice dell’U.E.P.E. di Savona - Per noi questo sportello a Finale vuol dire tanto. La nostra competenza è su tutta la provincia, far muovere tutte le persone interessate ogni volta per arrivare a Savona può essere un problema ed è per questo che abbiamo aperto diversi sportelli in tutto il savonese: Albenga, Cairo Montenotte, Carcare, oltre a quello di Savona e adesso di Finale. Questo permette alle persone di essere anche più vicine per accedere alle nostre misure, inoltre associazioni e avvocati hanno più di un riferimento sul territorio. Abbiamo circa 800 fascicoli attivi e in ogni anno gestiamo qualcosa come circa 4000 misure: un numero esorbitante".