Open Day Gruppo Badano, donati 7mila euro all’Istituto Gaslini

Un assegno da 7.000 euro destinato all’Istituto Gaslini tramite Gaslininsieme ETS, frutto della partecipazione di centinaia di persone all’Open Day del 23 maggio organizzato dal Gruppo Badano. Oggi il ricavato della manifestazione è stato consegnato all’istituto genovese, trasformando il successo dell’iniziativa in un aiuto concreto per i piccoli pazienti.

La consegna si è trasformata in una giornata speciale fra le corsie grazie alla presenza di Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e testimonial del Gruppo Badano. Insieme al suo team, Oddera ha portato la mototerapia tra i reparti dell’ospedale, regalando sorrisi, emozioni e momenti di spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie. Nel corso della visita sono stati inoltre consegnati giochi destinati ai reparti pediatrici.

L’Open Day aveva richiamato centinaia di persone nel centro di Pietra Ligure, coinvolgendo il pubblico in una giornata dedicata all’inclusione e alla solidarietà. La raccolta fondi realizzata durante l’evento è stata interamente devoluta all’ospedale Gaslini tramite Gaslininsieme, che sostiene le attività dell’istituto, punto di riferimento nazionale nella cura dei bambini.

“Quando si riesce a trasformare una giornata di festa in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno si ottiene qualcosa di davvero importante – commenta Vanni Oddera –. Entrare al Gaslini significa sempre confrontarsi con storie che lasciano il segno. Portare la mototerapia tra i reparti e vedere i sorrisi dei bambini è un’emozione difficile da descrivere. Sapere che tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione delle persone all’Open Day rende questa iniziativa ancora più speciale”.

Per Marco Badano, amministratore del Gruppo Badano, la donazione rappresenta il risultato più significativo della manifestazione: “L’Open Day è nato con l’obiettivo di condividere con il territorio la nostra realtà e i valori che guidano il nostro lavoro quotidiano. La risposta ricevuta è stata straordinaria e questa donazione ne è la testimonianza più concreta. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, i collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e Vanni Oddera, che ancora una volta ha dato un valore speciale a questa iniziativa, trasformando la solidarietà in un’esperienza capace di lasciare un ricordo indelebile”.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Gruppo Badano, a Vanni Oddera e a tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa iniziativa. È particolarmente significativo vedere come un’impresa, il territorio e tanti cittadini abbiano saputo unirsi attorno a un obiettivo comune, dimostrando quanto la generosità di tante persone possa fare la differenza” – dichiara Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini e di Gaslininsieme ETS.

La giornata di consegna al Gaslini ha così rappresentato il naturale proseguimento di un percorso iniziato il 23 maggio a Pietra Ligure: un’iniziativa che ha unito impresa, comunità e solidarietà, dando un aiuto concreto ai bambini e alle loro famiglie.