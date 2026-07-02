Sagra dello Gnocco 2026 e Trattolandia: tre giorni di festa, sapori e tradizione nel cuore di Mioglia

L'estate miogliese è pronta a ripartire con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna infatti la Sagra dello Gnocco, manifestazione che nel 2025 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di "Sagra Autentica Ligure", L'estate miogliese è pronta a ripartire con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna infatti la Sagra dello Gnocco, manifestazione che nel 2025 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di "Sagra Autentica Ligure", confermandosi tra gli eventi gastronomici più rappresentativi dell'entroterra savonese.

Per tre serate il Capannone delle Feste di via San Giovanni Bosco si trasformerà ancora una volta nel punto di ritrovo di centinaia di persone, tra buona cucina, musica dal vivo e voglia di stare insieme. A partire dalle 19.15 sarà possibile gustare un ricco menù che vede naturalmente protagonista lo gnocco di patate, proposto nelle versioni tradizionali e in quelle verdi all'ortica, accompagnato dai classici sughi al pomodoro, ragù, pesto e "alla cenere".

L'edizione 2026 porta però anche importanti novità gastronomiche: debutta infatti il nuovo sugo al Castelrosso, che arricchisce la proposta della cucina, mentre fanno il loro ingresso gli gnocchi alla sorrentina, gratinati al forno. Per chi desidera un'alternativa saranno disponibili anche gli gnocchetti sardi con gli stessi condimenti, oltre a secondi piatti, formaggetta nostrana, dolci e un'ampia selezione di vini e bevande.

A completare le serate sarà la musica dal vivo sulla grande pista da ballo allestita accanto al Capannone delle Feste: venerdì 3 luglio si comincia con il DJ Bond e una serata dedicata ai più giovani (e non solo), sabato 4 luglio saliranno sul palco Giuliano e i Baroni, mentre domenica 5 luglio la chiusura sarà affidata agli intramontabili Saturni.

Ma il fine settimana culminerà soprattutto con la 6ª edizione di Trattolandia, che domenica 5 luglio tornerà ad animare le strade e le campagne di Mioglia, diventando ormai uno degli appuntamenti più originali e caratteristici dell'estate.

La manifestazione prenderà il via già dalle 8.30, con il ritrovo e le iscrizioni davanti al Bar Ambarabà. Alle 10.30 partirà il tradizionale e spettacolare corteo di trattori che attraverserà il centro del paese e numerose borgate, offrendo uno spettacolo suggestivo fatto di mezzi storici e moderni, motori, colori e passione per il mondo agricolo.

Dopo il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato ai giochi a squadre ispirati alla tradizione contadina, aperti ai trattoristi e a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova in un clima di allegria e convivialità. La giornata si concluderà alle 17.30con le premiazioni, che vedranno protagonisti sia gli uomini sia le donne partecipanti.

Proprio in occasione di Trattolandia, domenica 5 luglio la cucina della Sagra sarà aperta anche a pranzo, con un menù dedicato, permettendo così ai partecipanti e ai visitatori di vivere pienamente l'intera giornata di festa.

La Sagra dello Gnocco e Trattolandia rappresentano oggi un binomio vincente: da una parte la valorizzazione della tradizione gastronomica locale, dall'altra il racconto del mondo agricolo che ha plasmato la storia e l'identità del territorio miogliese. Due manifestazioni che, insieme, richiamano ogni anno migliaia di visitatori e contribuiscono a promuovere Mioglia ben oltre i confini della provincia.

L'invito è quello di segnare le date in calendario e lasciarsi coinvolgere da tre giorni di sapori autentici, musica, divertimento e tradizioni che continuano a rinnovarsi, mantenendo vivo lo spirito più genuino della comunità miogliese.

Per tre serate il Capannone delle Feste di via San Giovanni Bosco si trasformerà ancora una volta nel punto di ritrovo di centinaia di persone, tra buona cucina, musica dal vivo e voglia di stare insieme. A partire dalle 19.15 sarà possibile gustare un ricco menù che vede naturalmente protagonista lo gnocco di patate, proposto nelle versioni tradizionali e in quelle verdi all'ortica, accompagnato dai classici sughi al pomodoro, ragù, pesto e "alla cenere".

L'edizione 2026 porta però anche importanti novità gastronomiche: debutta infatti il nuovo sugo al Castelrosso, che arricchisce la proposta della cucina, mentre fanno il loro ingresso gli gnocchi alla sorrentina, gratinati al forno. Per chi desidera un'alternativa saranno disponibili anche gli gnocchetti sardi con gli stessi condimenti, oltre a secondi piatti, formaggetta nostrana, dolci e un'ampia selezione di vini e bevande.

A completare le serate sarà la musica dal vivo sulla grande pista da ballo allestita accanto al Capannone delle Feste: venerdì 3 luglio si comincia con il DJ Bond e una serata dedicata ai più giovani (e non solo), sabato 4 luglio saliranno sul palco Giuliano e i Baroni, mentre domenica 5 luglio la chiusura sarà affidata agli intramontabili Saturni.

Ma il fine settimana culminerà soprattutto con la 6ª edizione di Trattolandia, che domenica 5 luglio tornerà ad animare le strade e le campagne di Mioglia, diventando ormai uno degli appuntamenti più originali e caratteristici dell'estate.

La manifestazione prenderà il via già dalle 8.30, con il ritrovo e le iscrizioni davanti al Bar Ambarabà. Alle 10.30 partirà il tradizionale e spettacolare corteo di trattori che attraverserà il centro del paese e numerose borgate, offrendo uno spettacolo suggestivo fatto di mezzi storici e moderni, motori, colori e passione per il mondo agricolo.

Dopo il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato ai giochi a squadre ispirati alla tradizione contadina, aperti ai trattoristi e a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova in un clima di allegria e convivialità. La giornata si concluderà alle 17.30con le premiazioni, che vedranno protagonisti sia gli uomini sia le donne partecipanti.

Proprio in occasione di Trattolandia, domenica 5 luglio la cucina della Sagra sarà aperta anche a pranzo, con un menù dedicato, permettendo così ai partecipanti e ai visitatori di vivere pienamente l'intera giornata di festa.

La Sagra dello Gnocco e Trattolandia rappresentano oggi un binomio vincente: da una parte la valorizzazione della tradizione gastronomica locale, dall'altra il racconto del mondo agricolo che ha plasmato la storia e l'identità del territorio miogliese. Due manifestazioni che, insieme, richiamano ogni anno migliaia di visitatori e contribuiscono a promuovere Mioglia ben oltre i confini della provincia.

L'invito è quello di segnare le date in calendario e lasciarsi coinvolgere da tre giorni di sapori autentici, musica, divertimento e tradizioni che continuano a rinnovarsi, mantenendo vivo lo spirito più genuino della comunità miogliese.