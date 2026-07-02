"Alassio Incontra": Massimo Viglietti presenta il volume "Per aspera ad astra"

Lunedì 6 luglio, alle ore 21.15, nei Giardini di Piazza della Libertà, appuntamento con la presentazione del libro Per aspera ad astra di Massimo Viglietti, nell'ambito della rassegna culturale "Alassio Incontra", promossa dal Comune di Alassio.

L'occasione sarà per lo chef stellato e scrittore anche un ritorno alle proprie radici. La famiglia Viglietti ha infatti legato il proprio nome allo storico ristorante Palma, aperto nel 1922 da Silvio Viglietti e dalla moglie Fiorita, per decenni simbolo dell'eccellenza gastronomica cittadina. Stella Michelin e protagonista della Dolce Vita alassina, il locale ha accolto artisti, attori e scrittori, tra cui Jacques Prévert, diventando uno dei ristoranti più prestigiosi della Riviera.

Figlio d'arte, Massimo Viglietti ha raccolto questa importante eredità costruendo una carriera che lo ha portato dalle cucine del ristorante di famiglia alle migliori tavole francesi, lavorando al fianco di alcuni tra i più grandi maestri, come Paul Bocuse, Louis Outhier e Roger Vergé, fino ad affermarsi a Roma come uno degli chef più creativi della cucina italiana contemporanea. Stella Michelin, appassionato di musica, motori e tatuaggi, da sempre Viglietti affianca alla passione per la gastronomia quella per la lettura e la scrittura, e con Per aspera ad astra, edito da Neomediaitalia, firma il suo secondo romanzo dopo MeTe, impreziosito dalle illustrazioni di Linda De Zen, laureata al DAMS di Padova, già illustratrice dell'opera precedente di Viglietti e autrice di numerosi progetti editoriali e libri d'artista.

Per aspera ad astra prende avvio dall'arrivo di un misterioso quaderno recapitato senza mittente, da cui si sviluppa l'intreccio di un'avvincente storia ambientata in un piccolo borgo dell'entroterra ligure, dove un giovane sacerdote intraprende un percorso tra mistero, spiritualità e ricerca interiore.

“Ci fa veramente piacere accogliere Massimo Viglietti per il primo appuntamento estivo di 'Alassio Incontra' – sottolinea il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca e Spazi Culturali, Mariacristina Boeri –in una preziosa occasione che darà modo al pubblico di conoscere il rinomato chef nella sua veste di scrittore”. Ingresso libero.