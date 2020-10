Covid, ancora numeri elevati: in Liguria 176 nuovi positivi

Ancora numeri elevati quest’oggi in Liguria per i nuovi positivi al Covid-19. Sono infatti 176 in regione. I 176 arrivano dai 3.726 tamponi, ovvero uno ogni 21.

In provincia di Imperia (Asl 1) sono 11, di cui 6 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 13, di cui 9 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono ben 131 di cui 78 da contatto di caso confermato e 53 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono 4 di cui uno da contatto di caso confermato e 3 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 17, di cui 11 da contatto di caso confermato e 6 da attività di screening.

Da segnalare un decesso, una donna di 93 anni in provincia di La Spezia.

Totale tamponi effettuati: 332.815 (+3.726)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 14.322 (+176)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.956 (+34)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 12.366 (+142)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.721 (+126)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 241 (+4)

Savona 257 (+10)

Genova 1.807 (+99)

La Spezia 1.007 (-1)

Residenti fuori regione o estero 117 (+1)

Altro o in fase di verifica 292 (+13)

Ospedalizzati: 220 (+19) | 24 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 13 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (+1) uno in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 52 (+9) 12 in terapia intensiva

Galliera - 37 (-) 4 in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 33 (+5) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 8 (+2) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 51 (+1) 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.812 (+88)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.987 (+48)

Deceduti: 1.614 (+2)