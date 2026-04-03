Albenga, 35enne marocchino tenta il suicidio in un villino: carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco lo salvano

Un intervento rapidissimo, frutto di un perfetto coordinamento tra le forze dell’ordine e il soccorso pubblico, nonché di una profonda conoscenza del territorio, ha permesso di salvare la vita a un 35enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, che alcune sere fa aveva tentato il suicidio all’interno di un immobile disabitato.

I soccorsi si sono messi in moto intorno alle 23:30, a seguito di una drammatica chiamata al numero di emergenza 112. Un connazionale dell’uomo ha riferito con concitazione di aver ricevuto messaggi d’addio e foto inequivocabili di una corda pronta all’uso.

L’invio immediato di un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga e di una pattuglia della Polizia Locale ha permesso di rintracciare il richiedente in pochi minuti. Grazie alla meticolosa conoscenza del tessuto urbano da parte degli operanti, è stato possibile individuare con precisione il luogo da cui partivano i messaggi: un villino disabitato situato in Corso Italia.

Constatato che l’accesso era sbarrato, è stato richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco di Albenga, giunti sul posto con l’autoscala. L’unico punto d’ingresso praticabile era una finestra al terzo piano.

Una volta all’interno, la situazione è precipitata: l’uomo, in forte stato di agitazione, ha aggredito verbalmente i soccorritori per poi dileguarsi nel buio delle stanze interne, cercando di far perdere le proprie tracce nel tentativo di portare a termine il gesto estremo.

Il momento decisivo ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione Radiomobile. Entrati nell’immobile, i militari hanno perlustrato i locali fino a raggiungere il sottotetto. Lì hanno trovato l’uomo che, nel frattempo, si era già appeso con una corda a una trave.

Senza esitazione, i due graduati dell’Arma sono intervenuti: utilizzando il coltello in dotazione, hanno reciso la corda e sorretto il corpo dell’uomo, adagiandolo a terra mentre era già in stato di semi-incoscienza.

L’immediata rianimazione sul posto e il successivo trasporto d’urgenza hanno permesso di affidare il 35enne alle cure dei sanitari. L’uomo è stato portato presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove resta in prognosi riservata.