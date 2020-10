Dal cuneese: 25 minuti d'attesa... e ora quanto c'è da aspettare? Le immagini dall'imbocco del Colle di Tenda e dal cantiere del raddoppio (FOTO e VIDEO)

Quella strada dove un tempo c'era da aspettare 25 minuti (quando andava male) oggi è stravolta dalla potenza dell'esondazione del 2 ottobre. Ovviamente dalla parte ligure-francese non si sale più per il crollo della montagna sotto il tunnel ma, da quella piemontese, pian piano si arriva fino al colle.

In tanti hanno certamente un ricordo che passa da qui. L'accesso al valico transfrontaliero - con tutti i suoi limiti strutturali - ha rappresentato la via della provincia di Cuneo che si apre al mondo. Oggi quella via è tutta da ripensare... c'è da pensare all'emergenza in primis delle persone colpite dalla forza della tempesta Alex. E il resto può attendere, molto più di 25 minuti.

Quanto tempo ci vorrà per ricostruire un'arteria fondamentale per il passaggio tra Liguria e Piemonte? Difficile a dirsi e, anche se la parte più disastrata (quella della montagna crollata) è in zona francese, bisognerebbe più pensare in chiave europea e cercare di fare 'squadra' per risolvere un problema che vede la luce troppo lontana in fondo al tunnel.