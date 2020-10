Poliziotti aggrediti a Savona, Traverso (SIAP): "Tutto a causa dell'insofferenza alle regole anti-Covid. Siamo preoccupati"

Roberto Traverso, dirigente nazionale del SIAP, Sindacato Italiano Agenti di Polizia, entra nel merito dei fatti di Savona: "A Savona poliziotti aggrediti e feriti a causa dell’intolleranza per le regole anti Covid-19.

Siamo molto preoccupati per quello che è accaduto ieri e riteniamo che non siano sufficienti le comunque gradite parole di elogio del Questore nei confronti dei colleghi che hanno gestito brillantemente la situazione evitando addirittura il peggio.

E' necessario che il personale che si trova in mezzo alla strada venga possa lavorare in sicurezza.

Purtroppo il momento è delicato e questi casi dimostrano le conseguenze della carenza di risorse della Questura di Savona.

Occorre che la problematica venga affrontata dal Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Savona, per individuare al più presto le misure organizzative necessarie per garantire la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato a partire dalla richiesta di rinforzi e la pianificazione di servizi coordinati sul territorio savonese".