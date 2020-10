Cacciatore aggredito da un cinghiale e ferito a una gamba a Sassello

Cacciatore di 47 anni aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia nei boschi del Sassellese.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi; l'uomo è stato prontamente soccorso dai suoi compagni di squadra cinghialisti che lo hanno caricato in macchina.

A Pontinvrea il gruppo di cacciatori si è fermato e si è affiancato all'ambulanza: il ferito è stato così trasferito sul veicolo della Croce Bianca di Pontinvrea e sottoposto alle prime cure.

A parte l'ovvio spavento, la situazione è apparsa fin da subito molto poco grave: il cinghiale ha causato al cacciatore delle escoriazioni a una gamba che, al momento del trasbordo sull'ambulanza, non sanguinavano nemmeno più.

Per accertamenti, il ferito è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona, più che altro per accertarsi che l'animale selvatico non abbia trasmesso malattie.