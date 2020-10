Coronavirus: in Liguria 186 nuovi positivi su 1.570 tamponi effettuati

Sono 186 i nuovi positivi al Covid-19 di oggi in Liguria, a fronte di 1.570 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nella nostra provincia sono 36, di cui 21 da contatto di caso confermato, 13 da attività di screening e 2 da struttura sociosanitaria. In Asl 1 (Imperia) 2 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 119 di cui 61 da contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e 1 da struttura sociosanitaria. In Asl 4 (Levante) sono 3, tutti da attività di screening. Infine in Asl 5 sono stati 26 di cui 14 da contatto di caso confermato e 12 da attività di screening.

Due i decessi registrati: un uomo di 90 anni deceduto nel reparto Medicina dell'ospedale Villa Scassi di Genova e un uomo di 53 anni deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sarzana.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 349.066 (+1.570)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 15.455 (+186)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.099 (+11)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 13.356 (+175)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.392 (+128)

Casi per provincia di residenza

Imperia 268 (+3)

Savona 317 (+31)

Genova 2.482 (+101)

La Spezia 862 (-19)

Residenti fuori regione o estero 126 (+5)

Altro o in fase di verifica 337 (+7)

Totale 4.392 (+128)

Ospedalizzati: 285 (+21); 24 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 17 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 23 (+4) | 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 61 (-3) | 9 in terapia intensiva

Galliera - 42 (-1) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 12 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (-14) | 4 in terapia intensiva

Asl 4 - 10 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 61 (+2) | 5 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.456 (+122)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.442 (+56)

Deceduti: 1.621 (+2).