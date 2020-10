Un caso di Covid all'Istituto Comprensivo di Carcare: alcune classi in isolamento

"Si attiva il protocollo di sorveglianza disciplinato dall'Asl 2 per le nostre scuole dell'obbligo, avendo accertato un caso di "Covid-19" nel plesso di Carcare dell'Istituto Comprensivo". Lo comunica in una nota il sindaco Christian De Vecchi.

"Secondo tale protocollo, le classi 1^B, 2^B e 3^B del plesso della primaria di Carcare resteranno in isolamento per 14 giorni a partire dal 13 ottobre 2020. La dirigenza scolastica ha provveduto alle opportune comunicazioni ai nuclei familiari e del corpo docenti interessato, predisponendo la didattica a distanza per il periodo di quarantena" prosegue il primo cittadino.

"Quanto teoricamente previsto negli incontri trilaterali tra Asl, comune e dirigenza scolastica svoltisi nei mesi di luglio e agosto, si è trasformato in pratica nella giornata odierna. Le esperienze professionali della Dirigente Scolastica e dell'assessore alla Pubblica Istruzione, dottor Alessandro Ferraro e dei funzionari Asl hanno limitato i danni e ridotto i rischi collettivi".

"Sarà probabilmente il primo di una serie di allarmi che caratterizzeranno l'anno scolastico 2020/2021. La fiducia nelle Istituzioni è indispensabile per garantire, in sicurezza, la continuità dei servizi. Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato. Invitiamo tutti all'applicazione del maggior senso di responsabilità" conclude il primo cittadino De Vecchi.