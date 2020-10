Albenga: la furia del Carenda fa paura ai residenti della zona (VIDEO)

Il gruppo albenganese dei frontalieri del Carenda prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione sulla messa in sicurezza dei corsi d'acqua della Piana Ingauna.

I residenti in zona Carenda hanno costruito un ottimo dialogo con l'amministrazione, ma giustamente hanno a cuore che alcune zone cittadine non vengano "dimenticate".

Ieri, 13 ottobre, il Comune di Albenga ha reso noto di avere messo a bilancio 100mila euro per la pulizia dei rii cittadini (leggi QUI). Nell'elenco figurano, oltre ada alcuni tratti del Centa, anche l'Avarenna, l'Inferno, il Ciambellino e diversi canali minori. Stranamente, non il Carenda. Perché?

Questo è quanto vogliono sapere i residenti sulle sponde del Carenda, che chiedono attenzione verso il loro problema. Ci siamo recati sul posto e abbiamo realizzato il video presente in questo articolo. Come si può osservare il corso d'acqua si trova sotto un'arteria viaria importante, che passando dalle zone di Prato del Vescovo e di Pratogrande collega il centro ingauno alle frazioni. E proprio in quel punto, durante le massime precipitazioni, il volume di acqua raggiunge una forza da 180 metri cubi al secondo. Ciò fa pressione sulle tombinature e la strada si allaga.

Nel video si vede anche la vicinanza del rio alle abitazioni: serre, case, garage, terreni, cantine, nulla può sfuggire alla furia dell'acqua. E fortunatamente nella zona non è mai stato pagato un prezzo in termini di vite umane, ma i danni, anche gravi, si sono avuti più di una volta.

Una situazione che ha inizio nel 1994, anno ricordato ad Albenga per la violenta alluvione del 5 novembre, ma che si è intensificato in tempi recenti: dal 2014 a oggi, in particolare, non passa autunno senza un grave fenomeno alluvionale su Albenga, soprattutto tra i mesi di ottobre e dicembre.

I frontalieri del Carenda sono circa una sessantina di famiglie, ma la furia dell'acqua non guarda certo le definizioni toponomastiche che noi esseri umani assegniamo al territorio: in un'ottica di più ampio respiro i disagi del Carenda durante le maggiori precipitazioni si riflettono dal quartiere di Pontelungo, subito fuori dal centro ingauno, fino alle frazioni di San Giorgio e di Campochiesa.