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Attualità | 05 maggio 2026, 17:00

Cengio rafforza la videosorveglianza: più controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Un investimento da oltre 29mila euro tra fondi regionali e risorse comunali per aumentare sicurezza, decoro urbano e tutela del territorio

Cengio rafforza la videosorveglianza: più controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Cengio continua a lavorare per rafforzare il sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

L’intervento, dal valore complessivo di 29.280 euro, è finanziato per la maggior parte attraverso il Fondo Strategico Regionale, che copre 23.424 euro, mentre la restante quota di 5.856 euro è a carico dell’amministrazione comunale.

Un investimento che si inserisce in una più ampia strategia di tutela del decoro urbano e della qualità della vita, con l’obiettivo di garantire maggiore serenità ai cittadini e un controllo più capillare delle aree sensibili del territorio.

Graziano De Valle

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