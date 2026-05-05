Cengio rafforza la videosorveglianza: più controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Cengio continua a lavorare per rafforzare il sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.
L’intervento, dal valore complessivo di 29.280 euro, è finanziato per la maggior parte attraverso il Fondo Strategico Regionale, che copre 23.424 euro, mentre la restante quota di 5.856 euro è a carico dell’amministrazione comunale.
Un investimento che si inserisce in una più ampia strategia di tutela del decoro urbano e della qualità della vita, con l’obiettivo di garantire maggiore serenità ai cittadini e un controllo più capillare delle aree sensibili del territorio.