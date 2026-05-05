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Attualità | 05 maggio 2026, 18:00

Cairo, blatte nel centro storico: scatta la disinfestazione

Il Comune ha affidato l’intervento a una ditta specializzata

Cairo, blatte nel centro storico: scatta la disinfestazione

Nel centro storico di Cairo Montenotte torna l’attenzione sull’igiene urbana.

Il Comune ha infatti deciso di intervenire con urgenza per risolvere un problema segnalato da un’attività di ristorazione: la presenza di blatte in alcune vie della zona.

L’intervento, ritenuto necessario per motivi igienico-sanitari, è stato affidato alla ditta specializzata Sanactive S.r.l., con sede a Loano, già incaricata di operazioni analoghe concluse con esito positivo.

Il servizio prevede un costo complessivo di circa 600 euro.

Graziano De Valle

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