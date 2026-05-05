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Attualità | 05 maggio 2026, 16:00

"Pulisci Cengio", una giornata di impegno per l’ambiente e la cura del territorio

Il 9 maggio cittadini e volontari insieme per la pulizia del paese, con ritrovo alle ore 8 in località Isole su iniziativa della Consulta Giovanile

&quot;Pulisci Cengio&quot;, una giornata di impegno per l’ambiente e la cura del territorio

Una giornata dedicata alla cura del territorio e al senso civico. Sabato 9 maggio, dalle ore 8, la località Isole, presso l'area sportiva, sarà il punto di ritrovo per “Pulisci Cengio”, l’iniziativa promossa dalla Consulta Giovanile per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano.

L’evento è aperto a tutte le età e invita cittadini, famiglie e volontari a partecipare a una pulizia collettiva del paese. Guanti e sacchi saranno forniti dagli organizzatori, così da rendere semplice e accessibile il contributo di ciascuno.

Un’occasione concreta di partecipazione attiva e cura condivisa degli spazi pubblici, che si inserisce in un più ampio percorso di attenzione al territorio.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online predisposto dagli organizzatori (CLICCA QUI). 

Graziano De Valle

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