Varazze, il Comune recupera la palestra dell’ex Boselli: ok alla concessione con la Provincia

Il Consiglio comunale di Varazze ha approvato la concessione d’uso tra il Comune di Varazze e la Provincia di Savona per l’utilizzo della palestra dell’ex sezione staccata dell’I.T.C. “Boselli”, situata in via San Giovanni Bosco, compresi gli spogliatoi, i servizi igienici e le aree esterne annesse, costituite da un campo polivalente e da una terrazza sovrastante.

Si tratta di un importante passo avanti per ampliare l’offerta di spazi sportivi sul territorio, in risposta alla crescente domanda registrata negli ultimi anni da parte delle associazioni e delle società sportive locali.

La struttura, di proprietà della Provincia e attualmente inutilizzata a seguito della chiusura della sede scolastica, verrà recuperata e valorizzata grazie all’intervento del Comune, che si farà carico dei lavori necessari all’adeguamento normativo, alla sicurezza e alla piena fruibilità degli spazi.

La concessione ha una durata di 9 anni, rinnovabili per ulteriori 9, e prevede un investimento complessivo pari a circa 110mila euro, interamente destinato agli interventi di riqualificazione, che verranno scomputati dal canone di concessione.

“Gli interventi previsti riguarderanno in primo luogo l’adeguamento della struttura sotto il profilo della sicurezza, con particolare attenzione alla normativa antincendio e agli aspetti igienico-sanitari. Saranno inoltre effettuati lavori di sistemazione della copertura della palestra oltre agli interventi necessari per rendere gli spazi pienamente funzionali e fruibili. Si tratta di un’operazione complessiva di riqualificazione che consentirà di restituire alla città un impianto moderno, sicuro e adeguato alle esigenze delle attività sportive”, commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Piacentini.

L’accordo rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale tra Enti pubblici, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio esistente e al potenziamento dei servizi per la collettività.

“Con questa operazione andiamo a recuperare uno spazio oggi inutilizzato, trasformandolo in una nuova opportunità per lo sport e l’aggregazione. Le richieste di utilizzo degli impianti sono in costante aumento e questa risposta concreta ci permette di sostenere il mondo associativo e offrire nuovi spazi ai nostri ragazzi. È anche un importante esempio di collaborazione tra Enti, che consente di valorizzare il patrimonio pubblico nell’interesse della comunità. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un impianto da destinare ad attività sportive e associative, a beneficio delle realtà locali e dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani”, aggiunge il sindaco Luigi Pierfederici.

Il prossimo passaggio sarà quello di procedere alla sottoscrizione dell’atto di concessione e, a seguire, all’avvio delle procedure e dei lavori necessari per rendere la struttura pienamente fruibile.

Lo sport rappresenta infatti un elemento fondamentale per la crescita della comunità, non solo sotto il profilo dell’attività fisica, ma anche come strumento di inclusione, educazione e socialità, capace di coinvolgere in particolare le giovani generazioni e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.