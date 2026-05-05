Finale Ligure, incendio simulato alla Residenza Ruffini: prova generale di evacuazione

Mercoledì 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la sicurezza e salute sul lavoro, si è svolta presso la Residenza Ruffini di Finale Ligure un’esercitazione per la gestione dell'emergenza incendio con prova di evacuazione, coordinata dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Punto Service – ente gestore della Residenza – in collaborazione con Asl2 Liguria.

Per dare il via alla prova, è stata simulata la caduta accidentale di una bombola d’ossigeno, che ne ha provocato lo scoppio e un principio di incendio. A rendere più realistico lo scenario, la presenza di simulatori e truccatori della Croce Rossa Italiana e l’impiego di una macchina del fumo. Ospiti e personale sono stati coinvolti nella prova per mettere in atto le corrette misure e procedure di sicurezza da adottare in una reale situazione di emergenza, in tutte le sue fasi.

Il personale assistenziale e infermieristico in turno e il direttore sanitario hanno prontamente soccorso i feriti in codice giallo, mentre Marinella Geremia, direttrice della Struttura e coordinatrice dell’emergenza, ha chiamato i soccorsi nell’immediato. Il principio d'incendio è stato estinto con celerità dal personale addetto alle squadre di emergenza e, come da piano, è stata messa in atto l'evacuazione orizzontale, ossia il trasporto degli Ospiti in un’area sicura, oltre le porte tagliafuoco. La prova ha consentito a Punto Service di testare i tempi di reazione, i protocolli di sicurezza, il piano di evacuazione e i rapporti con tutti gli enti coinvolti.

Oltre alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Liguria, presenti sul posto diversi enti, corpi civili e militari, tra cui la Croce Verde di Finale Ligure, la PA Croce Bianca Finale Ligure, Comune e Polizia Municipale di Finale Ligure, il 118 Liguria e la Protezione Civile. In rappresentanza della Cooperativa Punto Service, Paolo Garnerone, Responsabile Safety, Alessio Monetti, RSPP, e Domenico Caruso, Operations Manager.

Al termine dell’esercitazione, dopo un debriefing su quanto messo in atto, tutti gli attori coinvolti hanno ricevuto una pergamena da parte Punto Service come ringraziamento per la partecipazione attiva e l’efficiente supporto nel soccorso e nella messa in sicurezza.

“Questa prova è stata di fondamentale importanza sia per gli Ospiti che per il personale, perché ha permesso di verificare le proprie competenze e capacità di reazione in una situazione di emergenza, fornendo allo stesso tempo tutti gli strumenti necessari a eseguire correttamente tutte le misure –spiega Marinella Geremia, direttrice della Residenza Ruffini – La prova si è svolta con serenità e senza imprevisti. Sono orgogliosa della nostra équipe per la professionalità e serietà nella gestione di ogni singolo momento, sempre in maniera tempestiva e puntuale. Ringrazio i colleghi di Punto Service Paolo Garnerone, Alessio Monetti e Domenico Caruso per aver curato l’organizzazione dell’iniziativa e tutti gli enti del territorio per il prezioso contributo”.