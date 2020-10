Alberi e palo elettrico a rischio: domattina lavori sul Capo di Santo Spirito

A partire dalla mattinata di domani, giovedì 22 ottobre, e fino alla fine dei lavori (che si chiuderanno in giornata), si prevedono disagi per il traffico veicolare su Capo Santo Spirito.

Contemporaneamente il Comune provvederà alla rimozione di un palo della pubblica illuminazione gravemente compromesso e che già, questa mattina in via di urgenza in seguito a sopralluogo del sindaco Canepa, del consigliere delegato all’arredo urbano D’Ascenzo e del funzionario Geom. Burastero, è stato liberato, per opera della squadra comunale, sia del lampione che delle tesate di alimentazione elettrica.