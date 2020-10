Covid, sono 690 i nuovi casi di positività in Liguria con oltre 5mila tamponi

Gli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in Liguria mostrano un aumento dei positivi di 690 unità a fronte di oltre 5 mila tamponi effettuati, per una percentuale di positività pari al 13,7%.

Nella nostra provincia i nuovi positivi sono 42 (19 contatti con caso confermato, 22 da attività di screening e uno in una struttura sociosanitaria). Diminuiscono invece i ricoverati negli ospedali della ASL savonese con uno in meno di ieri per un totale di 52.

Nel dettaglio, in Asl 1 i nuovi casi sono 51 (24 contatti caso confermato e 27 attività screening), in Asl 3 sono 514 (278 contatto caso confermato, 206 attività screening 29 settore sociosanitario e un rientro da viaggio), in Asl 4 sono 18 (8 contatto di caso confermato e 10 da attività screening) e infine in Asl 5 sono 65 (29 contatto caso confermato e 36 attività screening).

Il dato dei decessi vede anch'esso un balzo in avanti: sono 17 in regione quelli registrati nel bollettino odierno. Si tratta di due donne di 88 e 89 anni decedute il 19 ottobre negli ospedali di Villa Scassi e Sestri Levante; 5 uomini (83, 85, 87, 82 e 76 anni) e 3 donne (89, 79 e 88 anni) deceduti il 20 ottobre; 3 donne (86, 92 e 55 anni) e 2 uomini (76 e 91 anni) deceduti il 21 ottobre; ed infine 2 decessi da segnalare quest'oggi, 22 ottobre, di una donna di 95 e di un uomo di 92 anni.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 394.365 (+5.039)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 20.581 (+690)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.551 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 18.030 (+673)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 9.002 (+642)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 587 (+48)

Savona: 789 (+34)

Genova: 5.849 (+473)

La Spezia: 1.029 (+46)

Residenti fuori regione o estero: 225(+9)

Altro o in fase di verifica 523 (+32)

Totale: 9.002

Ospedalizzati: 574 (-4); 34 in terapia intensiva (+3)

Asl 1: 43 (+4); 1 in terapia intensiva

Asl 2: 52 (-1); 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino: 180 (-7); 12 in terapia intensiva (+2)

Galliera: 93 (+17); 5 in terapia intensiva (-1)

Gaslini: 21

Asl 3 Villa Scassi: 97 (-15); 7 in terapia intensiva

Asl 4 globale: 41 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl 5: 47 (-3); 5 in terapia intensiva (+1)

Isolamento domiciliare: 4.492 (+449)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.906 (+31)

Deceduti: 1.673 (+17)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 756

Asl 2: 1.929

Asl 3: 1.626

Asl 4: 318

Asl 5: 621

Totale: 5.250