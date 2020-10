Pietra Ligure, spaccia nei pressi dell'ospedale Santa Corona: arrestato un 37enne marocchino

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Pietra Ligure hanno arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, le iniziali M. A E M., sorpreso a spacciare eroina nelle aree prospicienti l'ospedale Santa Corona.

Lo spacciatore, conosciuto perché già arrestato per spaccio presso il nosocomio nel mese di gennaio, da alcuni giorni aveva trovato dimora in una casa disabitata adiacente l’ospedale e vicino la residenza psichiatrica “Villa Livi” che si trova dentro il complesso sanitario.

I carabinieri pietresi si erano accordi di un viavai di tossicodipendenti e in alcuni casi di degenti della vicina residenza psichiatrica. Analoga segnalazione l’avevano ricevuta anche dalla direzione della struttura. Cosi hanno iniziato una serie di servizio di osservazione e pedinamento.

Dopo alcuni giorni di appostamenti ieri sera i militari hanno notato il marocchino che cedeva qualcosa ad un uomo che gli si era avvicinato. Subito è scattato il blitz. I due sono stati bloccati senza avere il tempo di reagire. Una rapida perquisizione ha permesso di trovare indosso all'acquirente 8 dosi di eroina e nelle tasche dello spacciatore la somma di 200 euro.

Mentre i due venivano accompagnati in Caserma, un’altra pattuglia ha fatto ingresso nell'abitazione occupata dallo spacciatore dove a seguito di perquisizione è stato trovato il materiale per il confezionamento della droga e 1200 euro in contanti.

Mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Savona, lo spacciatore è stato arrestato e detenuto nelle camere di sicurezza. Questa mattina comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo.