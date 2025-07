Sorpreso a cedere tre dosi di cocaina, in caserma ne consegna altre quattro agli agenti della Polizia locale: arrestato

È stato sorpreso mentre cedeva tre dosi di cocaina in via Verdi: a finire in manette un uomo di 36 anni, cittadino di origine albanese, fermato dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona.

L’intervento è scattato dopo che il personale in servizio ha notato lo scambio sospetto e ha prontamente bloccato il soggetto, conducendolo al Comando per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione, l’uomo ha consegnato spontaneamente altre quattro dosi di cocaina, portando il totale delle sostanze sequestrate a sette dosi.

Sulla base degli elementi raccolti, il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro ha disposto l’arresto immediato del 36enne difeso dall'avvocato Andrea Alpicrovi. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico il divieto di dimora nella provincia di Savona.

"L'operazione del Nucleo Sicurezza Urbana si inquadra in un più ampio progetto, volto a tutelare la sicurezza della cittadinanza e porre in essere azioni contro il degrado", spiegano dal Comando di Polizia Locale di Savona.