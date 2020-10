Lions Vado Ligure-Quiliano in smart working per incontrare il governatore del distretto 108 la3 Senia Seno

Nonostante le avversità causate dall’emergenza Covid il Lions Club Vado Ligure-Quiliano-Vada Sabatia ha voluto fortemente onorare, via web, l’incontro con l’attuale governatore del distretto 108 la3 Senia Seno.

Il particolare incontro è stato significativo, la massima autorità distrettuale ha potuto ascoltare e conoscere attività e soci di quello che è stato un anno Lionistico difficile ma importante. Senia Seno, accompagnata dal Cerimoniere Sara D’Amico è stata accolta dal presidente del Club Elisa Gauttieri. Nel corso della serata, dopo i saluti del presidente è stato fatto un breve resoconto sull’attuale attività del club Vadese, che conta ad aggi 24 soci, con molta voglia di crescere.

Sono state molte le attività svoltesi, tra le principali, da Gennaio, hanno avuto particolare importanza: l’acquisto di gel igienizzante, l’acquisto di mascherine FFP2 per medici di base del territorio ma soprattutto l’acquisto ,in associazione con altri Club della Zona, del video laringoscopio donato all’ospedale San Paolo di Savona. Service attualmente in attività come il Barattolo dell’Emergenza e il progetto ”Nuove povertà” rappresentano per le fasce deboli della popolazione un aiuto importante, è quindi importante far sì che restino attivi. Dello stesso avviso è il governatore che ha sottolineato l’importanza dello spirito lionistico in particolare in questo momento storico così delicato.

Trovare soluzioni alternative per portare avanti i diversi progetti, alcuni nati già lo scorso anno, interrotti dalle norme vigenti,per scopi benefici importanti per i cittadini. La serata è stata impreziosita dall’ingresso di due nuovi soci, Alessandro Nari e Paolo Cacciapuoti, spillati nel corso di una serata tanto particolare quanto piacevole. Il “virtuale” scambio dei gagliardetti ha concluso la splendida serata.