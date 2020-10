Savona, l'appello del sindaco Caprioglio ai giovani: "Nessuna ulteriore misura restrittiva. Ma evitiamo assembramenti"

"Questa mattina, nel corso del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, ho illustrato la situazione di Savona che, al momento, non richiede l'istituzione di zone rosse".

Scongiura con queste parole provvedimenti ulteriormente restrittivi sulla città capoluogo di provincia il sindaco Ilaria Caprioglio, dopo la riunione di questa mattina in prefettura, ritenendo al momento sufficienti le disposizioni e gli obblighi imposti dall'ultima ordinanza regionale per controllare movida e assembramenti in genere.

Nessuna chiusura di zone fisiologicamente soggette al raduno di più persone, come ad esempio la Darsena, ma continueranno i controlli nel cercare di far rispettare le norme già in vigore: "Gli agenti della Polizia municipale proseguiranno nell'azione di sensibilizzazione e controllo affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre e nell'ordinanza regionale n. 72/2020".