Borghetto, sottopasso di piazza Libertà allagato dalla mareggiata: intervento della Protezione civile (FOTO)

La Protezione civile di Borghetto si è attivata per 'svuotare' il sottopasso di piazza Libertà.

"Si è verificato un grave danno, causato dalla scorsa tremenda mareggiata, ad uno dei principali scarichi a mare delle acque bianche cittadine che raccoglie tutte quelle provenienti dal centro storico oltre al flusso continuo del lavatoio" spiega il primo cittadino Giancarlo Canepa.

"Sono giorni che stiamo eseguendo interventi provvisori in attesa di avere a disposizione una chiatta e dei sommozzatori per poter risolvere in maniera definitiva la problematica" conclude il primo cittadino.