L'appello della Croce Verde di Murialdo: "Abbiamo bisogno di volontari"

"Abbiamo la necessità di inserire nuovi volontari nella nostra associazione per dare una mano ai nostri volontari che non si risparmiano ogni giorno nel fare trasporti di persone che devono seguire terapie o visite specialistiche. Abbiamo bisogno di autisti e/o accompagnatori". Questo l'appello pubblicato su Facebook dalla Croce Verde di Murialdo.

"Tutto questo per scongiurare la perdita di un punto di riferimento importante come una Pubblica Assistenza. In un paese piccolo come il nostro e molto lontano da un ospedale funzionante. Sappiamo benissimo che il momento non è dei migliori, la paura di essere 'contagiati' prevale su tutto, ma possiamo garantire che tutto viene fatto nella massima sicurezza e con trasparente informazione".

"Vengono fatti corsi di formazione e successivamente, solo chi lo desidera, può passare a svolgere servizi di emergenza dopo la dovuta preparazione - concludono dalla Croce Verde - Speriamo che questo appello possa stimolare qualche persona interessata. Per maggiore dettagli, non esitate a contattarci"