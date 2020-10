Alassio, il consigliere Casella presenta due interpellanze su pulizia caditoie e raccolta rifiuti nel periodo Covid

Situazione caditoie (e più in generale degli scarichi stradali acque piovane) e raccolta dei rifiuti nel periodo Covid-19. Queste le due interpellanze (che presenterà questa sera durante il Consiglio comunale) depositate dal consigliere comunale di Alassio Volta Pagina Jan Casella.

"L'impegno profuso tra molte difficoltà dai lavoratori addetti alla nettezza urbana nella pulizia e nel lavaggio della città merita il nostro plauso - spiega Casella in merito alla situazione delle caditoie - Molti cittadini ed esercenti però, hanno manifestato lamentele su alcune criticità inerenti all'igiene cittadina. Con l'interpellanza si chiede di conoscere se nel contesto dell’attività programmata è stata inserita quella relativa alla pulizia pre-autunnale delle cunette, caditoie e pozzetti delle acque piovane (si chiede di avere eventuale programma). Inoltre, se la ditta che svolge il servizio ha in dotazione i mezzi idonei (se sì quali) per procedere allo sporgo delle caditoie e dei pozzetti delle acque piovane o se tale servizio viene svolto esclusivamente con l’impiego di semplice manodopera".

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nel periodo Covid, il consigliere Casella spiega: "Nell'inverno scorso durante la pandemia, l'amministrazione comunale si era attivata affinché le persone risultate positive al virus potessero usufruire di un servizio specifico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In quella circostanza era stato dato incarico a ditte esterne specializzate in materia. Di recente però, secondo alcune voci, ci stiamo ritrovando in una situazione perlomeno simile. Tant’è che le scuole Don Bosco sono rimaste chiuse per alcuni giorni. Con l'interpellanza si chiede di conoscere quando è stato dato incarico a qualche ditta esterna per procedere alla raccolta dei rifiuti così come avvenuto in inverno e primavera; quali costi ha comportato per il comune di Alassio e se per tali spese, alla Regione è stata inoltrata la domanda di rimborso, in che data e con quale esito".