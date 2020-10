Valle di Vado, affidati i lavori per la realizzazione di piazza Vernazza: intervento da 380mila euro

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di piazza Vernazza nella Valle di Vado Ligure.

"Un lavoro molto importante sotto due profili, sia per la riqualificazione urbana e culturale che per l'inserimento di un manufatto in ricordo dei caduti durante la Resistenza" - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - un intervento di circa 380mila euro finalmente affidati, previe le verifiche amministrative, nella giornata di oggi".

"Una riqualificazione che avrà al centro nuovi parcheggi, spazi pubblici pedonali e di rispetto, regimazione delle acque ed illuminazione" ha proseguito Gilardi.

Il lavoro, probabilmente dovrebbero partire entro il 2020 o nel gennaio 2021.