Dpcm, Anselmo (Art. uno Savona): "Salviamo i circoli e le società di mutuo soccorso"

"I circoli ricreativi (Arci e Acli ad esempio)oltre che le Società di Mutuo Soccorso in base all'ultimo Dpcm sono chiusi, pur comprendendo la ratio della norma, inevitabilmente sono luoghi di piccoli o grandi assembramenti, queste realtà non possono e soprattutto non devono essere paragonate a sale giochi, bingo e sale scommesse" commenta il coordinatore provinciale di Art. uno Savona Simone Anselmo.

"Hanno un'alta funzione sociale, ci vogliono immediati aiuti economici consistenti, per far si che questi luoghi cosi socialmente importanti, possano riaprire appena la curva epidemiologica lo permetterà, oppure ancor più semplicemente si deve permettere a questi circoli di poter continuare ad autofinanziarsi con le stesse regole vigenti per ristoranti e bar. Sembra perlomeno infatti particolare che non ci si possa contagiare in un bar nel corso ma ci si possa contagiare nel bar di una piccola società di mutuo soccorso".

"Se non sarà cosi, questi circoli saranno inevitabilmente destinati a chiudere e sarebbe una perdita culturale insopportabile specie sul nostro territorio, vogliamo infatti qui ricordare che molte delle Società di Mutuo Soccorso di Savona sono ultra centenarie e sono riuscite a resistere persino alla guerra, speriamo che non debbano chiudere per il Covid" conclude il coordinatore provinciale Anselmo.