Albissola, approvata la riduzione della Tari per le attività commerciali

Nel consiglio comunale di ieri di Albissola Marina è stata approvata la riduzione della TARI (pari al 75% della parte variabile della tassa-praticamente un abbattimento di circa l'80% del totale della tassa) per tutte le categorie economiche e/o non domestiche colpite dall'ultimo decreto in materia di misure anti-covid. Per un investimento di circa 60 mila euro.

E' stata confermata inoltre la sospensione della tassa di soggiorno almeno per tutto il 2020.

Gli operatori commerciali saranno esentati dal canone di occupazione suolo pubblico permanente per i dehors di bar e ristoranti e assimilati per tutto il 2020 e l'esenzione COSAP per i banchi del mercato sia dei generi alimentari che dei beni durevoli per il periodo gennaio/dicembre 2020.

Inoltre per le attività di somministrazione e ristorazione l'amministrazione ha concesso la proroga fino al 31 marzo 2021 della possibilità di utilizzo gratuito del suolo pubblico con ulteriore possibilità di installare, a richiesta e compatibilmente con gli spazi, apposite coperture temporanee per facilitare le consumazioni ai tavoli in esterno nel periodo invernale.