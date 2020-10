Covid e differenziata: ecco le nuove disposizioni del Comune di Albenga

Per i soggetti risultati positivi al Covid 19 e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio rimane attivo il servizio di raccolta indifferenziato di tutti i rifiuti destinati a ciclo separato attraverso ditta specializzata;

Per quanto riguarda tutte le altre utenze domestiche che includono soggetti NON positivi al COVID, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, sarà attivata la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione.