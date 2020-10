Sono terminati nelle scorse ore i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Pora a Finalborgo, cominciati nella prima metà di ottobre.

Il muro su cui poggiava la strada era crollato in seguito all'ondata di maltempo del dicembre 2019. Con i lavori appena chiusi si è provveduto a mettere in posa una palificata per rinforzare il muro eroso dalle acque fluviali.

La strada ora torna così percorribile in entrambe le sue corsie.