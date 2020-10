Chiusura "a tempo di record" per il bilancio 2019 di Cairo Montenotte e ridotta l'IMU

Il comune di Cairo Montenotte comunica: "Il bilancio 2019 è stato chiuso entro il 31 dicembre 2019, caso raro nel panorama dei municipi italiani".

"Questo ci ha consentito di intervenire fin da subito a favore di chi si è trovato in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria".

"I provvedimenti avranno un effetto importante di risparmio per tutti i cittadini, in particolare chi ha subito le maggiori perdite economiche e saranno, in totale, di circa 900 mila euro" concludono dal comune valbormidese.

Contestualmente, il Comune annuncia la riduzione IMU e dichiara: "Un altro importante segnale che dà l'amministrazione comunale per fronteggiare le difficoltà che si sono create con il Covid. La riduzione dell'IMU porterà ad un risparmio per i cairesi di 115.000 euro".