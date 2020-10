Ognissanti, cimitero di Carcare regolarmente aperto secondo i consueti orari

"In occasione delle ricorrenze del 31 ottobre e 1-2 novembre, il cimitero sarà regolarmente aperto secondo i consueti orari. Salvo Decreti Ministeriali che ne impongano la chiusura". Lo comunica in una nota il comune di Carcare.

"Sarà opportuno tenere dei comportamenti responsabili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale. Obbligatorio l'uso di mascherine protettive" concludono dal comune valbormidese.