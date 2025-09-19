Nuovi ormeggi a Vado Ligure per i rimorchiatori portuali

Due rimorchiatori in pianta stabile nel porto di Vado Ligure.

Grazie a due nuovi ormeggi nel porto vadese, i 4 rimorchiatori di prima linea inseriti nella concessione del servizio di rimorchio nel compendio portuale di Savona e Vado Ligure sono ora distribuiti in modo più funzionale alle sempre maggiori esigenze del crescente traffico marittimo.

Infatti, su forte stimolo del Comando della Capitaneria di Porto di Savona e con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la società concessionaria del servizio, Carmelo Noli, può oggi fruire di due nuovi ormeggi sulla piattaforma lato nord di Vado Ligure con la presenza continuativa di 2 unità a Vado e 2 unità a Savona, consentendo così tempi di risposta più rapidi in caso di emergenza e garantendo quindi un più elevato livello di sicurezza.

Soddisfatto dell’importante obiettivo raggiunto il Comandante della Capitaneria di Porto Matteo Lo Presti: “L’utilizzo dei rimorchiatori su Vado Ligure ha da sempre dovuto scontare la criticità legata ai tempi di attesa derivanti dal trasferimento via mare delle precitate unità navali dislocate unicamente presso il porto di Savona (tempi stimabili in 30/40 minuti). Grazie all’importante ausilio della Autorità di Sistema Portuale e alla fattiva collaborazione della società concessionaria, siamo riusciti a colmare questa grave deficienza legata alla mancanza di idonei approdi presso il porto di Vado Ligure. I nuovi approdi consentiranno la presenza stabile h24 di due rimorchiatori presso il sorgitore vadese con importanti positivi risvolti sia in termini di capacità, efficienza e prontezza di intervento sulle attività commerciali del porto sia sulla rapida risposta nei casi di emergenza nell'intero comprensorio portuale”.