Savona e Albissola, sistema di videosorveglianza con lettura targhe: affidato l'incarico di progettazione

Il Comune di Savona rafforza il proprio sistema di sicurezza urbana con un nuovo intervento che coinvolge anche il vicino Comune di Albissola Marina.

E' stato affidato all’ingegnere Angelo Carpani l’incarico di progettazione e direzione lavori per l’ampliamento della videosorveglianza cittadina e l’implementazione del sistema di collegamento dei lettori targhe.

L’obiettivo è quello di integrare i dispositivi già attivi con il Centro Nazionale Trasporti e Transiti del Ministero dell’Interno, secondo le linee guida fornite dalla Questura di Savona e dal Centro Telecomunicazioni di Genova della Polizia di Stato.

L’incarico, del valore complessivo di 5.709,60 euro (comprensivo di IVA e contributi previdenziali), è stato assegnato con affidamento diretto, in ragione dell’urgenza di realizzare il progetto. La spesa sarà coperta con fondi del bilancio comunale 2025-2027, capitolo “Installazione videocamere di sorveglianza”.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete integrata di controllo e sicurezza urbana, per potenziare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto delle attività illecite.