Attualità | 19 settembre 2025, 12:40

Quiliano, la scuola primaria "Don Peluffo" riapre dopo i lavori di restyling: inaugurazione il 23 settembre

L’edificio torna operativo dopo gli interventi di adeguamento antisismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza antincendio; durante la cerimonia sarà scoperta una targa

La scuola Don Peluffo durante i lavori

Si svolgerà martedì 23 settembre alle ore 11.00 l’inaugurazione della nuova struttura della scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano e saranno proprio gli alunni della Scuola a fare da “piccole guide”: vi accompagneranno in un percorso alla scoperta degli spazi rinnovati, raccontando la loro “nuova” Scuola.

"È con grande soddisfazione che annunciamo l'ufficiale riapertura della scuola primaria "Don Peluffo" di Quiliano. Gli interventi realizzati hanno riguardato l'adeguamento strutturale antisismico, l'efficientamento energetico e la prevenzione incendi dell'edificio scolastico", commenta il sindaco Nicola Isetta. 

"Abbiamo ottenuto un finanziamento pubblico di circa 1.300.000 euro per l’adeguamento della Scuola Primaria “Don Peluffo” di Quiliano, di cui 235.000 euro provenienti dal GSE per l’efficientamento energetico e 1.065.000 euro stanziati dal Ministero. I lavori, iniziati a settembre 2023 e completati con successo a giugno 2025, hanno permesso all’istituto di ottenere tutti i livelli di certificazione e sicurezza necessari. Questo intervento rappresenta un importante traguardo nel percorso di messa in sicurezza e rigenerazione degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio. Parallelamente, sono in corso lavori simili presso l’Istituto “Peressi” di Valleggia", aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Valtero Sparso.

"Nell’occasione sarà  anche inaugurata una targa sulla facciata dell’edificio dedicata a Don Nicolò Peluffo ( Vado Ligure 1919-Vado Ligure 1945)  a ricordo del  suo sacrificio avvenuto l’8 marzo 1945 sotto i colpi di mitra  dei nazifascisti. Sapere chi era e perché gli sia stato dedicato un edificio pubblico come una scuola è un insegnamento doveroso", conclude l'assessore all’Istruzione Nadia Ottonello.

Redazione

