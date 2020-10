Nappi (Italia Unita): "Pronti a denunciare questa ordinanza anticostituzionale"

"Un'ordinanza anticostituzionale, in qualità di presidente del Movimento nazionale Italia Unita sono pronto a denunciare il governatore Giovanni Toti e il premier Giuseppe Conte per privazione ai cittadini della libertà di circolazione nonché della libertà personale. I numeri della pandemia in Liguria non giustificano un'ordinanza di questo genere, che contrasta articoli della nostra costituzione che non possono essere né aggirati e né calpestati".

Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, in merito alle recenti scelte di Regione Liguria (in particolare l'ordinanza numero 77 entrata in vigore alle 21 di ieri, venerdì 30 ottobre) e Governo per fronteggiare la situazione derivante dall'epidemia da Covid-19.

"Mi auguro che queste denunce vengano affrontate seriamente da chi prenderà l'incarico di esaminarle e che non vengano archiviate a prescindere perché coinvolgono cariche istituzionali: in Italia la legge deve valere per tutti - aggiunge inoltre Nappi, che poi conclude - capiamo in pieno la scelta del nome della lista del presidente Toti, 'Cambiamo': perché ha cambiato per l'ennesima volta casacca, ha tradito la popolazione ligure passando dalla sua ideologia politica a quella del Governo Pd-5 Stelle del quale sta avallando tutte le direttive".