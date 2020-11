Borgio, il vice parroco critica il Papa durante la Messa. Il Vescovo: "Momento di grande dolore, inammissibili simili affermazioni verso il Santo Padre"

Parole alle quali nella giornata odierna ha fatto seguito un nuovo post: "Io non ho mai affermato che il Papa è eretico; sarebbe assurdo e insensato dirlo, come ben sapete, diventerei uno scismatico; Dio ci scampi!! Non esiste che una sola chiesa di Cristo ed è quella cattolica. L’ho criticato bruscamente e pesantemente (e ribadisco che il papa ha sbagliato a pronunciare quelle parole e ancor più a non smentirle), questo si, ma non potrei mai andar oltre l’aspra critica in merito, sia chiaro!!"

La decisione della diocesi, in seguito a quanto accaduto, è stata quella di intraprendere un provvedimento disciplinare nei confronti di don Fabio Ragusa: la sua attività sarà limitata e non sarà più vice parroco di Borgio Verezzi.

Commenta con sentita amarezza Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia: "Da un sacerdote, nei confronti del Santo Padre, non devono mai uscire determinate parole, chiunque sia il Santo Padre. Bisogna assumersi le responsabilità di ciò che si afferma, sia in pubblico, in un momento come la Messa, sia, oggi, anche sui social. E in questo caso, tra le affermazioni del vice parroco di persona e quelle sui social, è bastato fare uno più uno per avere il quadro di quanto accaduto.

Sia chiaro che per un Vescovo, qualsiasi vescovo, è un momento di grande dolore, ovviamente. Non è mai piacevole riprendere un proprio collaboratore, che si conosce e al quale si vuole bene. Ma al tempo stesso, di fronte a simili affermazioni non si può stare a guardare, si devono prendere provvedimenti".